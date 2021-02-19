Росрыболовство сомневается в эффективности введения "рыбных интервенций" на минтай

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Росрыболовство сомневается в экономической эффективности закупок государством минтая (так называемых рыбных интвервенций). Об этом в пятницу сообщил заместитель главы Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов во время пресс-подхода на международной научной конференции, посвященной лососевым.

Ранее вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил профильным ведомствам рассмотреть возможность проведения "рыбных интервенций".

"Организацию "рыбных интервенций" быстро провести нельзя, потому что это внесение изменений в законодательство. Вопрос прорабатывается, но, честно говоря, не совсем понятно, будет ли это эффективно. Оценку экономической эффективности возможных интервенций делаем, но еще на финишную стадию в этом вопросе мы не выходим", - рассказал он. Соколов назвал этот вопрос очень спорным, но пояснил, что, несмотря на сомнения, оценку эффективности все равно нужно довести до конца, так как есть соответствующее поручение.

В начале февраля руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что ведомство рассматривает "рыбные интервенции" как один из возможных вариантов снятия излишков запасов минтая на Дальнем Востоке из-за прекращения экспорта в Китай в связи с пандемией коронавируса.

Международная научная конференция "Динамика численности, состояние запасов и искусственное воспроизводство тихоокеанских лососей в Северной Пацифике" открылась в Южно-Сахалинске 19 февраля. В ней в очной и дистанционной формах принимают участие эксперты из Канады, США, Японии, Республики Кореи и России, задействованы представили властей регионов Дальневосточного федерального округа.