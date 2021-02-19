Забайкалье предложило сделать субсидированными авиаперелеты из Читы в Москву и Петербург

ЧИТА, 19 февраля. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил субсидировать авиаперелеты из Читы в Москву и Санкт-Петербург и в обратном направлении, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона по итогам встречи Осипова с вице-премьером - полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым.

"Глава региона поднял несколько вопросов развития края, в том числе тему субсидирования авиаперевозок. Александр Осипов сообщил Юрию Трутневу, что забайкальцам необходимо субсидировать авиабилеты на перелеты по двум маршрутам: Чита - Москва - Чита и Чита - Санкт-Петербург - Чита", - говорится в сообщении.

Ранее правительством России было принято решение о субсидировании авиамаршрутов для жителей Дальнего Востока, но перелеты из Читы и обратно не прошли конкурсный отбор Росавиации.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о распространении программы льготных авиаперевозок на всех жителей Дальнего Востока. В список маршрутов вошли перелеты с Дальнего Востока в Москву, Петербург и обратно. По программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь приобрести льготный билет могли граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и многодетные.