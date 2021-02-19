Российский рыбный бизнес может сменить рынки сбыта, если Китай не откроет порты

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Работа российских компаний, торгующих рыбой, во многом зависит от возобновления поставок в Китай. Если это не произойдет в ближайшие две недели, предприятиям придется искать другие пути сбыта, сообщил в пятницу заместитель главы Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов во время пресс-подхода на международной научной конференции, посвященной лососевым.

"Мы-то готовы в любой момент [возобновить поставки рыбы в Китай], через несколько дней заканчивается празднование китайского Нового года, ожидаем, что этот даст определенное оживление. Если порты откроются, значит, все наладится. Если порты не откроются в ближайшие одну-две недели, это будет означать долговременную тенденцию, и бизнесу точно надо будет искать уже однозначно другие пути сбыта", - рассказал Соколов.

Он сообщил, что вызов со стороны Китая принес значительные трудности, но Россия видит в этом возможность для сосредоточения на работе именно на территории страны. "Китай закрыли не только для России. Надо понимать, что все страны попали под это. Порты Китая закрыты для мороженой рыбы не только нашей страны, но и Вьетнама, Кореи и других. Это не конкретная мера для России. Мы не расцениваем это как целенаправленное желание снизить цену на минтай", - добавил Соколов.

В КНР поставлялось около 70% от общего объема российского экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов. В конце сентября прошлого года Россельхознадзор получил от Китая несколько официальных уведомлений о том, что на упаковках рыбной продукции из России обнаружены следы коронавирусной инфекции. Из-за этого Китай ограничил импорт рыбной продукции, а позже китайская сторона ужесточила карантинные меры, и единственный открытый китайский порт прекратил прием экспортных грузов. Вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил в этой ситуации проработать вопрос увеличения объемов переработки рыбной продукции дальневосточными предприятиями.