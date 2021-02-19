Домодедово в январе стал крупнейшим в России аэропортом по пассажиропотоку

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Аэропорты московского авиационного узла (Шереметьево, Домодедово и Внуково) за январь 2021 года сократили количество обслуженных пассажиров на 45,4% - до 3,887 млн человек, следует из данных Росавиации, опубликованных на сайте агентства.

По итогам января 2021 года аэропорт Домодедово обслужил больше пассажиров, чем исторически крупнейший российский аэропорт Шереметьево. Так, Домодедово в январе обслужил 1,457 млн человек (снижение на 30,6%), а Шереметьево - 1,337 млн человек(снижение на 60,3%).

Впервые Домодедово обслужил больше пассажиров, чем Шереметьево, в декабре прошлого года. Тогда Домодедово обслужил 1,268 млн пассажиров (-36,6%), а Шереметьево - 1,263 млн пассажиров (-64,1%). Внуково в декабре сократил перевозки на 34,2% - до 1,08 млн пассажиров.