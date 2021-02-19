АФК "Система" и партнеры завершили формирование фармхолдинга "Биннофарм групп"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. АФК "Система" совместно с ВТБ, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и рядом инвесторов завершили формирование фармацевтического холдинга "Биннофарм групп", объединяющего несколько площадок по производству лекарств. Об этом говорится в сообщении корпорации.

Так, АФК "Система" и ее финансовый партнер - группа ВТБ - внесли в капитал "Биннофарм групп" принадлежащий им 56,2-процентный пакет акций фармпроизводителя ОАО "Синтез" (включает ЗАО "Биоком"). Одновременно АФК "Система", ВТБ и консорциум инвесторов в составе Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов, внесли 85,6-процентный пакет акций АО "Алиум" (включает другого фармпроизводителя - АО "Биннофарм") в капитал "Биннофарм групп".

В результате эффективная доля АФК "Система" совместно с ВТБ в "Биннофарм групп" составит 79%, консорциума инвесторов - 15,8%. Оставшиеся 5,2% акций распределены между миноритарными акционерами - физическими лицами.

По словам президента АФК "Система" Владимира Чирахова, которые приводятся в сообщении, в 2020 году объем продаж компаний, входящих в "Биннофарм групп", вырос на 25% год к году, до 27,5 млрд руб. "Консолидация активов в рамках единого холдинга обеспечит их дальнейшее поступательное развитие и рост стоимости, в том числе за счет реализации синергетических эффектов от объединения, оптимизации затрат на маркетинг и продвижение, сокращения административных расходов, увеличения географического охвата продаж", - отмечает Чирахов.

Как заявил со своей стороны гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, создание одного из ведущих диверсифицированных фармацевтических холдингов позволит развивать производство высококачественных и инновационных лекарственных препаратов для улучшения качества и продолжительности жизни населения России. "Примером такого подхода стало начало промышленного выпуска вакцины "Спутник V" для профилактики коронавирусной инфекции на базе завода "Биннофарм" в Зеленограде", - добавил он.

О фармхолдинге

Объединенный холдинг "Биннофарм групп" включает в себя пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России: АО "Алиум" (ранее "Оболенское", Серпуховский район Московской области), АО "Биннофарм" (две площадки - в Зеленограде и Красногорске), ОАО "Синтез" (Курган), ЗАО "Биоком" (Ставрополь).

Холдинговая компания получила название "Биннофарм групп" после того, как завод "Биннофарм" в Зеленограде стал первой в России площадкой, запустившей в производство вакцину от коронавируса, и приобрел мировую известность, заявлял ранее гендиректор холдинга Рустем Муратов.