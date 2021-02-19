Минпромторг опроверг информацию об отказе в выдаче лицензий на экспорт кормов для креветок

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минпромторг не отказывал компаниям в выдаче лицензий на экспорт кормов для креветок - цист артемии, и направил в правительство предложения по урегулированию этих проблем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

18 февраля газета "Коммерсантъ" написала о том, что Минпромторг приостановил рассмотрение заявлений на выдачу разрешений на экспорт этой продукции, ссылаясь на отсутствие продукта в перечне лицензируемых.

"В последнее время появляются недостоверные сообщения об отказе Минпромторга России в выдаче лицензий на экспорт цист артемии. Данная информация не соответствует действительности", - заявили в министерстве. Там подчеркнули, что речь, вероятно, идет об отмечаемых участниками внешнеэкономической деятельности отказах Росприроднадзора в выдаче заключений на вывоз цист артемий и перенаправлении заявителей в Росрыболовство. "На наш взгляд, данная ситуация явилась следствием некорректной трактовки изменений, внесенных 28 декабря 2020 года в распоряжение правительства Российской Федерации", - считают в Минпромторге.

Как напомнили в министерстве, выдачу лицензий на экспорт цист артемий осуществляет Минпромторг России. Лицензии выдаются на основании заключения (разрешительного документа), выдаваемого Росприроднадзором, а также распоряжением правительства Российской Федерации. Например, в январе 2021 года на основании заключений Росприроднадзора Минпромторг России выдал шесть лицензий на экспорт цист артемий в количестве 78 тыс. 956,65 кг.

По данным министерства, из-за указанных разночтений в Минпромторг России в последние дни поступило 10 заявлений на выдачу лицензий на экспорт цист артемий в количестве 220 тыс. 20 кг, к комплектам документов которых приложены заключения (разрешительные документы), выданные территориальными органами Росрыболовства - не уполномоченного на это органа. При этом решений об отказе в выдаче лицензий по данным заявкам Минпромторгом России на сегодняшний день не принималось. "Как только заявки поступили в Минпромторг, нами была оперативно инициирована и организована работа с Росрыболовством и Росприроднадзором для урегулирования возникших проблем в целях законной выдачи лицензий на экспорт цист артемий в установленные сроки. Срок выдачи указанных лицензий не нарушен", - заключили в министерстве.

В министерстве добавили, что для скорейшего решения данной проблемы Минпромторгом России направлены соответствующие предложения в правительство Российской Федерации.

О цисте артемии

По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), Россия контролирует половину мирового производства артемии. Корма из цист артемии используют при культивировании 85% морских организмов, том числе для выращивания креветки и осетровых пород рыб. Дикая артемия добывается в России (в Сибири и Зауралье) и Казахстане, а в промышленных масштабах она не выращивается в принципе. В 2019 году РФ экспортировала 1,3 тыс. тонн цист артемии на сумму $13,3 млн.