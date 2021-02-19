Чистая прибыль "Фосагро" по МСФО в 2020 году упала на 66%

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Фосагро" за 2020 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) уменьшилась на 66% по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее, до 16,9 млрд руб., сообщила компания. Чистая прибыль за IV квартал выросла на 93%, до 12,96 млрд руб.

Скорректированная чистая прибыль за 2020 год выросла на 26%, до 46,79 млрд руб., за IV квартал - почти в 3 раза, до 7,47 млрд руб.

EBITDA "Фосагро" за IV квартал 2020 года увеличилась на 64% по сравнению с IV кварталом 2019 года, до 18,4 млрд руб., за 2020 год - на 11,5%, до 84,3 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA компании за 2020 год составило 1,86 против 1,7 годом ранее.

Рентабельность по EBITDA за квартал выросла на 10,2 п. п. до 31,2%.

Основными драйверами роста показателей компания называет восстановление мировых цен на удобрения, завершение технологических и операционных улучшений в производстве, а также ослабление курса рубля к доллару и низкие цены на основное сырье.

Выручка "Фосагро" за IV квартал выросла на 11%, до 58,9 млрд руб., за 2020 год - на 2%, до 253,9 млрд руб. на фоне увеличения объемов продаж удобрений.

Свободный денежный поток компании за 12 месяцев 2020 года вырос в 1,5 раза, до 42,5 млрд руб. Чистый долг на 31 декабря 2020 года составил 156,9 млрд руб. Капитальные вложения "Фоасгро" за 2020 год составили 40,9 млрд руб., или 49% показателя EBITDA.