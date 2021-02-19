Продажи бессрочных валютных облигаций ВТБ превысили 30 млрд рублей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Продажи бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в валюте, за первые две неполные недели размещения превысили 30 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"За неполные две недели с начала размещения продажи бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в валюте, превысили 30 млрд рублей. Порядка 97% проданных облигаций сосредоточены в руках инвесторов-физических лиц, при этом около 24 млрд рублей приходятся на клиентов Private Banking ВТБ", - отмечается в сообщении.

Наибольший интерес инвесторов вызвали бумаги с фиксированным купоном, при этом структура спроса по долларам США и евро (62% и 38%) фактически отражает текущую пропорцию сбережений физических лиц в этих валютах, уточнили в банке.

"Мы наблюдаем укрепление тенденции активного вовлечения VIP-клиентов в инвестирование с целью сохранения и приумножения своего капитала. Наш инвестиционный портфель за 2020 год увеличился более чем на 70% и сейчас превышает 1,2 трлн рублей. Этому способствует как наша новая модель продаж, так и выпуск инструмента, способного удовлетворить даже инвестора с консервативным риск-профилем. Объем продаж субординированных облигаций на текущий момент отвечает нашим ожиданиям, поскольку они обеспечивают большую доходность по сравнению с депозитами", - прокомментировал размещение старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, слова которого приводятся в сообщении банка.

Размещение валютных облигаций ВТБ среди квалифицированных инвесторов стартовало на Московской бирже 8 февраля 2021 года. К приобретению предлагалось сразу четыре выпуска бумаг с фиксированной и плавающей ставкой купона в долларах США и евро и купонным периодом 182 дня. Фиксированная ставка купона составляет 5% годовых в долларах и 3,75% годовых в евро, размер первого купона по флоутеру - SOFR + 4,5% годовых в долларах и EURIBOR + 4,15% годовых в евро. Размещение выпусков продлится до 24 марта текущего года.