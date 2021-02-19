В корпусах двух реакторов АЭС "Фукусима-1" снижается уровень воды

ТОКИО, 19 февраля. /ТАСС/. Компания - оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power (TEPCO) выявила снижение уровня воды в защитных корпусах первого и третьего реакторов станции. Об этом говорится в отчете, опубликованном в пятницу на сайте компании.

"Между тем в системе подачи воды в корпуса не наблюдается неполадок, в связи с чем снижение ее уровня может быть связано с изменениями, вызванными возможным ущербом от [произошедшего 13 февраля] землетрясения", - подчеркивается в сообщении TEPCO. Отмечается, что компания "продолжает наблюдать за ситуацией, изучая соответствующие параметры".

13 февраля в Тихом океане к северо-востоку от префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение, в результате которого пострадали более 160 человек. Подземные толчки ощущались по крайней мере в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной частей Японии. Национальное метеорологическое управление предупредило, что в течение недели могут происходить афтершоки, к настоящему времени их было уже более 20. Само же землетрясение, по мнению японских сейсмологов, было афтершоком землетрясения 11 марта 2011 года.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Для охлаждения в них непрерывно закачивают воду, которая выливается через бреши в установках, заполняет подземные этажи энергоблоков, дренажную систему, а также смешивается с грунтовыми водами и попадает в технический порт АЭС. Специалисты TEPCO постоянно откачивают эту воду и помещают в специальные стальные хранилища, установленные на территории АЭС.