Эксперт: темп роста VR-рынка в России в ближайшие годы составит 31%

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Среднегодовой темп роста рынка VR/AR (виртуальной и дополненной реальности) в России в ближайшие годы составит 31%. Об этом рассказала заместитель руководителя направления проектного офиса по реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" Валерия Сырцева на онлайн-мероприятии "Развитие технологии VR/AR в России: чего не хватает для ее масштабирования?" в Аналитическом центре при правительстве РФ.

"Россия входит в десятку быстрорастущих рынков мира. У нас достаточно высокие прогнозные среднегодовые темпы роста - 31%. Это чуть ниже, чем прогноз темпа роста Китая (36%), который является одним из лидеров в цифровой экономике и VR-технологиях в целом", - сообщила она.

По ее словам, уже более 400 компаний в России развивают VR-технологии. "Россия в целом поддерживает общемировой тренд по сегментам рынка. У нас тоже более 50% выручки VR-индустрии приходится на видеоигры", - отметила Сырцева. Еще 10% занимают приложения.

По прогнозам Аналитического центра, при благоприятном сценарии к 2022 году российский рынок VR/AR-технологий составит 18,7 млрд руб., при пессимистичном - 9,2 млрд руб.

VR/AR-технологии, разработка которых входит в нацпрограмму "Цифровая экономика", являются одними из сквозных - то есть ключевых для развития в России. В рамках нацпрограммы стартапы, занимающиеся разработкой таких технологий, получают господдержку. Согласно последнему исследованию Huawei и "ТМТ Консалтинг", рынок AR/VR в России в ближайшие годы будет расти в среднем на 37% в год и достигнет 7 млрд руб. к 2025 году.