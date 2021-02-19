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Капитализация биткойна превысила $1 трлн

Криптовалюта растет на 4%, достигая $53,7 тыс.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Общая стоимость всех имеющихся на рынке биткойнов превысила 1 трлн долларов, свидетельствуют данные портала Coindesk.

По состоянию на 18:49 мск криптовалюта растет на 4%, достигая $53,7 тыс. При этом ранее стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив отметку в $53 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но пик популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".

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