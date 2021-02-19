Росздравнадзор будет мониторить объем и ассортимент жизненно необходимых лекарств

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ предлагает осуществлять силами Росздравнадзора мониторинг объема и ассортимента жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Соответствующий проект постановления ведомства опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения <...> дополняется новым пунктом <...>, согласно которому <...> Росздравнадзором будет проводиться мониторинг объема лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, находящихся в обращении, и его соответствия имеющейся потребности", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Потребность в лекарственных препаратах будет определяться на основании содержащихся в системе мониторинга сведений о выводе лекарственных препаратов из гражданского оборота за шесть месяцев, предшествовавших дате определения потребности в лекарственном препарате, указано в пояснительной записке.

Отмечается, что система обеспечивает прослеживаемость движения лекарственных препаратов от производителя лекарственных средств до конечного потребителя. Она взаимодействует с Единой государственной информационной системой здравоохранения, с автоматизированной информационной системой Росздравнадзора и информационными системами субъектов обращения лекарственных средств.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее поручал представить в правительство предложения по возложению на Росздравнадзор полномочий по мониторингу ассортимента и количества имеющихся на рынке ЖНВЛП, а также "их соответствия имеющейся потребности".

Перечни ЖНВЛП формируются Министерством здравоохранения РФ и утверждаются правительством в целях государственного регулирования цен на лекарства. Для всех лекарств, попавших в список жизненно необходимых и важнейших, производитель обязан регистрировать цены в реестре предельных отпускных цен на жизненно важные препараты. Отпускать препарат по цене выше зафиксированной производитель не имеет права.