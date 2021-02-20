Кабмин расширил границы территории опережающего развития на Курилах

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Курилы". Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства.

"На дополнительных участках будет открыто предприятие по пошиву рыболовных сетей, организовано хранилище горюче-смазочных материалов и развернута дополнительная инфраструктура для строящегося рыбокомбината. Для этого также внесены изменения в перечень видов деятельности, разрешенных в рамках ТОР", - говорится в сообщении.

Как ожидают в кабмине, за счет новых проектов будет создано не менее 40 рабочих мест, а объем частных вложений составит около 475 млн рублей.

Территория опережающего развития на Курилах была создана в 2017 году. Она призвана стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны, упрощенный порядок трудоустройства иностранных граждан.