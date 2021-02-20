"Ъ": в России крупные банки в основном сократили выплаты членам правления

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Выплаты членам правлений 15 крупнейших по размеру активов кредитных организаций за 2020 год преимущественно снизились - в диапазоне от 5,7% до 48,03%, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные подсчеты.

Так, Сбербанк выплатил правлению 5,9 млрд рублей против 6,3 млрд рублей годом ранее (снижение составило 5,66%). Выплаты правлению ВТБ, включающие премию и заработную плату, за 2019 год сократились на 13,5%, до 1,93 млрд рублей. Ранее сообщалось, что правление ВТБ в мае 2020 года рекомендовало наблюдательному совету перенести рассмотрение вопроса о бонусах за 2019 год на осень из-за неопределенности в оценке последствий пандемии. В итоге вопрос о вознаграждении был рассмотрен на наблюдательном совете в сентябре,

В то же время два крупных банках - Россельхозбанк и Альфа-банк - выплаты, напротив, увеличили (на 26,5% и 7,5% соответственно).

При этом банки, входящие в топ-40 по размеру активов, основном увеличили траты на вознаграждение топ-менеджменту, пишет "Коммерсантъ". Наиболее высокий рост среди них - у санируемого Мособлбанка (108,5%), банка "Дом.РФ" (83,2%), крупнейшего в Крыму РНКБ (55,2%), Новикомбанка (43,0%) и банка "Восточный" (42,9%).

В апреле 2020 года Банк России на фоне развития пандемии коронавирусной инфекции рекомендовал банкам принимать решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год только при условии достаточного запаса капитала, исходя из необходимости полноценного продолжения своей деятельности как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу.