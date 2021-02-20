Эксперты сообщили, что продажи товаров для гейминга выросли накануне 23 февраля в 11 раз

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Товары для компьютерных игр стали одним из самых популярных подарков к Дню защитника Отечества - их продажи выросли в 11 раз. Об этом говорится в исследовании крупнейшего российского оператора фискальных данных "Платформы ОФД" (обрабатывает чеки с 1 млн онлайн-касс). Эксперты сравнили продажи 15-18 февраля 2021 года с аналогичным периодом 2020 года, а также с 1 по 18 февраля 2021 года в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года.

По данным аналитиков в этом году по числу покупок накануне 23 февраля лидируют гаджеты (в основном смартфоны, часы, наушники), товары для гейминга, спорттовары и обувь (в основном демисезонные кроссовки). "Картина продаж по популярным "подарочным" категориям: смартфоны - средний чек составил 31 700 рублей, что на 30% выше, чем в прошлом году. Частота покупок выросла на 120%. Средний чек затрат на компьютерные игры (товары для гейминга, включая консоли и покупку игр) составил 7 592 рубля, что на 330% больше, чем в прошлом году. Частота покупок выросла на 990% (почти в 11 раз), а за 1-18 февраля - на 307% (в четыре раза)", - отмечают эксперты.

Частота покупок спорттоваров увеличилась на 82%, а средний чек - на 19%, до 3 218 рублей. Кроссовки покупали чаще в 1,6 раза, при этом средний чек затрат из-за сезонных скидок, как отмечают эксперты, снизился на 13% и составил 5 669 рублей.

В этом году 15-18 февраля также удвоились продажи часов, а средний чек затрат на эти аксессуары достиг 7 700 рублей, что на 15% выше, чем годом ранее. Частота покупок мужской парфюмерии выросла на 140%, а за 1-18 февраля - на 94%. Средний чек затрат составил 1 012 рублей, что на 3% выше, чем в прошлом году.

Выросли также продажи одежды: в два раза чаще покупали рубашки и трусы, средний чек затрат на которые составил соответственно 3 080 рублей и 820 рублей (вырос на треть относительно 2020 года). Набор носков в среднем обошелся покупателям в 494 рубля, что на 20% выше, чем в прошлом году. Частота покупок наборов носков выросла на 66% - при том, что за 1-18 февраля продажи в целом снизились на 7%.