Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,12 руб.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,01%, до 74,12 руб., курс евро вырос на 0,18%, до 89,98 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:09 мск американская и европейская валюты торговались в "красной" зоне. Так, курс доллара находился на уровне 74,08 руб. (-0,06%). Евро снижался до 0,03% и торговался на отметке 89,8 руб.

Российский рынок акций открылся падением биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,09% и достиг 3454,43 пункта, индекс РТС снизился на 0,27% - до 1468,35 пункта.

К 10:05 мск биржевые индексы ускорили снижение. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3449,33 пункта (-0,24%), индекс РТС снижался на 0,45% - до 1465,7 пункта.