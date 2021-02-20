Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ сократилась на 2%

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2020 года снизилась на 2% по сравнению с показателем за 2019 год и составила 12,29 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период уменьшилась на 10,4%, до 120,3 млрд рублей.

Валовая прибыль компании в 2020 году составила 21,94 млрд рублей, что на 12,7% меньше, чем за 2019 год, а прибыль до уплаты налогов возросла на 1,1%, до 16,19 млрд рублей.

ОГК-2 - компания тепловой генерации. Контролирующим акционером компании является "Газпром энергохолдинг".