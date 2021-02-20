Россельхознадзор предложил Бразилии определить компании, соблюдающие нормы РФ по сое

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор предложил Бразилии в течение трех-четырех месяцев определить поставщиков, соблюдающих требования РФ по поставке соевых бобов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в Россельхознадзоре, 19 февраля заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин провел в видеоформате переговоры с заместителем секретаря по защите растений и животных Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии Марсиу Карлусом.

"Заместитель руководителя службы предложил заинтересованным представителям бизнес-сообщества двух стран в течение трех-четырех месяцев определить список предприятий-поставщиков из Бразилии, которые готовы полностью выполнять требования законодательства Российской Федерации и ЕАЭС", - отмечается в сообщении.

28 января Россельхознадзор сообщил, что может запретить поставки соевых бобов из Бразилии в Россию в связи с превышением содержания химического вещества глифосата (используется для борьбы с сорняками - прим. ТАСС). В российском ведомстве отметили, что, учитывая, что урожай сои в Бразилии уже собран, Россельхознадзор понимает необходимость предоставления бразильским коллегам времени для поэтапного пересмотра системы производства соевых бобов.

Кармазин также напомнил, что в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями все поставляемые в Россию соевые бобы должны сопровождаться протоколами исследований на содержание глифосата, выданными аккредитованными уполномоченным органом Бразилии лабораториями.