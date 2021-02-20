Базу для обслуживания Superjet 100 планируют развернуть в аэропорту Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. База для обслуживания самолетов Superjet 100 может быть развернута в калининградском аэропорту Храброво (контролируется компанией "Новапорт"). Пользователем станет авиакомпания Red Wings. Об этом сообщил журналистам в субботу генеральный директор Храброво Александр Корытный.

"На базе отечественного перевозчика, компании Red Wings, на базе "суперджетов" несколько аэропортов заявлены как хабовые, в том числе Калининград", - сказал Корытный.

Точных сроков начал работ по развертыванию базы обслуживания самолетов и объемов инвестиций в проект, по словам Корытного, пока нет. Часть может начаться уже в 2021 году, но основной объем, скорее всего, придется на 2022 год, уточнил он ТАСС.

Корытный отметил, что система низкобюджетных авиаперевозок, в том числе самолетами Superjet 100 в постпандемийный период "должна выйти на передовой уровень". "Гораздо больше сегментов рынка будут покрываться низкобюджетными перевозчиками. Поэтому это очень важно - и направление по развитию хабовой системы на базе "суперджетов", и приглашение зарубежных и отечественных низкобюджетных перевозчиков, я думаю, что это будет востребовано рынком. Отложенный спрос, достаточно доступная ценовая политика - этот сегмент рынка, я думаю, будет заполняться достаточно активно ", - пояснил он.

Ранее компания "Новапрот", которая владеет 16 региональными аэропортами, в том числе Храброво, сообщала, что планирует привлечь европейских и отечественных лоукостеров в калининградский аэропорт Храброво для наращивания его пассажиропотока и развития как авиахаба. Генеральный директор компании Сергей Рудаков отмечал, что реализация такого проекта в Калининграде позволит жителям российских регионов летать в Европу через Калининград по ценам, которые будут существенно ниже, чем при таких полетах через Москву.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения. Связан регулярным воздушным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Череповцом, Пермью, Псковом, Архангельском, Ростовом-на-Дону, Калугой, Краснодаром, Челябинском, Минеральными Водами, Казанью, Антальей. Пассажиропоток аэропорта в 2020 году составил 2,1 млн человек.