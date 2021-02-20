Правительство внесло в Госдуму законопроект о самоходных машинах

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство в субботу внесло в Госдуму проект закона "О самоходных машинах и других видах техники", который направлен на урегулирование правовых отношений, связанных с техническим состоянием и эксплуатацией таких машин. Текст размещен в думской электронной базе.

Согласно тексту, самоходными машинами признаются "тракторы, самоходные дорожностроительные машины, коммунальные, сельскохозяйственные машины, внедорожные автомототранспортные средства" и другие транспортные средства, не приспособленные для движения по рельсам с двигателем внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. метров или электродвигателем максимальной мощностью более четырех киловаттов. К другим видам техники отнесены прицепы, полуприцепы, агрегаты, орудия и оборудование, необходимые для выполнения основных функций самоходных машин.

Правительство РФ, в частности, наделяется полномочиями по утверждению перечня требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин, правил допуска к управлению ими, в том числе порядка проведения экзаменов, технического контроля, выдачи удостоверений тракториста-машиниста и так далее. Кабмин также должен будет утвердить перечень неисправностей и условий, при наличии которых пользоваться такой техникой запрещено. Законопроектом устанавливаются категории самоходных машин.

Законопроектом предусмотрено, что госрегистрация самоходных машин осуществляется на имя собственника, владельца машины на праве хозяйственного ведения, родителей лица, не достигшего 16 лет, являющегося собственником самоходной машины. Государственный учет самоходных машин, как указано в документе, является обязательным. Сведения о машинах и других видах техники будут вноситься в Федеральную государственную информационную систему учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ).

При этом устанавливается правило, согласно которому владельцы самоходных машин и прицепов должны в обязательном порядке страховать эту технику. В противном случае они не будут поставлены на учет. Страхование также проводится "при условии проведения технического осмотра такой техники". Паспорта самоходных машин и других видов техники будут выдаваться в соответствии с нормами Евразийского экономического союза. Удостоверение тракториста-машиниста будет выдаваться на десять лет. Предусмотрено и временное удостоверение сроком на два месяца.

В пояснительной записке указано, что "законодательный акт федерального уровня, регламентирующий вопросы допуска к эксплуатации, технического состояния, государственной регистрации и технического осмотра самоходных машин и других видов техники, в настоящее время отсутствует". Надзор за такой техникой сейчас осуществляется в рамках закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".