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Россельхознадзор со 2 марта ограничивает ввоз кормов и кормовых добавок из США

В ведомстве указали на неоднократное выявление незаявленных и незарегистрированных ГМО-компонентов в продукции американских предприятий

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор со 2 марта приостанавливает отгрузку предназначенных для экспорта в РФ кормов и кормовых добавок из США, ввоз которых был возможен без сопровождения ветеринарными сертификатами в связи с неоднократным обнаружением в такой продукции незаявленных ГМО-компонентов. Об этом говорится в материалах ведомства.

"В связи с неоднократным выявлением в продукции предприятий США незаявленных и незарегистрированных ГМО-компонентов и/или несоответствующих их количественному содержанию, Россельхознадзор попросил ветслужбу США приостановить со 2 марта отгрузку предназначенных для экспорта в РФ кормов и кормовых добавок, в том числе растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза, ввоз которых был возможен без сопровождения ветеринарными сертификатами", - отмечают в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавляют, что продукция, отгруженная до 2 марта, будет ввозиться в обычном режиме с последующим обязательным лабораторным контролем на наличие незаявленных ГМО-компонентов.

Кроме того, Россельхознадзор со 2 марта запрещает ввоз продукции предприятия Alltech, Inc., в кормовых добавках которого обнаружены незаявленные и незарегистрированные ГМО-компоненты.

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