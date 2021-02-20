Российские индексы 20 февраля умеренно снижались

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Умеренные продажи преобладали на российском рынке акций в субботу в отсутствии ориентиров в виде торгов на внешних площадках. Так, к вечеру индекс Мосбиржи снизился на 0,33%, до 3 446,32 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,44%, до 1 465,82 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:07 мск снизился на 0,05%, до 74,07 рубля, евро вырос на 0,03%, до 89,85 рубля.

"Накануне западные биржи завершили день преимущественно в небольшом плюсе, однако цены на нефть в пятницу сдавали позиции по мере поступления сообщений о нормализации ситуации в Техасе и ряде других штатов, которые несколько дней до этого были в плену аномальных морозов. Сказывается на динамике отечественных активов и напряженность геополитического поля", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

В фаворитах спроса в субботу находятся акции TCS (+4,2%). "Внимание к ним не ослабевает, причем то со знаком "плюс", то со знаком "минус". Конкретно сегодня бумага обновила максимум на уровне 4 222 рублей и сохраняет цель повышения к 4 500 рублей. Основа для такого устойчивого ралли заключена в бизнес-модели банка и доверии к нему предпринимателей", - рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Под давлением корпоративных новостей оказались акции "Норникеля" (-3,9%). "На обогатительной фабрике компании в ночь на субботу в ходе ремонтных работ произошло обрушение крыши здания, как минимум один человек погиб. Компания в ближайшие годы планирует более чем в два раза увеличить капзатраты, но краткосрочно событие негативно для "Норникеля" и его репутации", - пояснила аналитик "Велес капитал" Елена Кожухова.

Также снижаются акции "Русала" (-0,89%) и "Лукойла" (-0,34%).

Прогноз на следующую неделю

Будущая неделя будет неполной на российском рынке, торги не состоятся 23 февраля в связи с праздником. "Мы предвидим слабую активность и на торгах в понедельник, который в России будет официальным выходным. Вместе с тем, внешний фон в этот день будет полноценно насыщенным. Общий настрой инвесторов продолжит определять прежний круг тем - вирусная проблематика, стимулы в США, геополитика, сырьевые цены. Из важной макростатистики понедельника отметим индекс делового климата IFO Германии за февраль", - рассказал Бахтин.

Прогнозный диапазон "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на понедельник - 3 400-3 500 пунктов, по курсу рубля к доллару - 73,6-74,6 рубля.

По оценкам аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина, в понедельник и по итогам следующей недели вновь преобладают шансы повышения цен российского фондового сегмента. Целевые диапазоны закрытия следующих торгов для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 400-3 485 пунктов, а также 73,75-74,45 рубля и 89,15-90,3 рубля соответственно.