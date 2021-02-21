Кабмин выделит 330 млн рублей на приобретение речных судов для Чувашии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 330 млн рублей на закупку речных судов для Чувашии. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства РФ.

"Чувашская Республика получит 330 млн рублей на закупку речного транспорта. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о приобретении трех пассажирских судов на подводных крыльях "Валдай-45Р", предназначенных для скоростных речных перевозок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение "улучшит транспортную связанность" Чувашии и станет стимулом для развития внутреннего туризма в регионе. Вопрос обновления парка пассажирских судов обсуждался во время рабочей поездки Мишустина в Чувашию 30 сентября 2020 года.

1 октября 2020 года пресс-служба правительства Чувашии информировала, что власти планируют закупить суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" для развития речного туризма. Регион попросил льготное финансирование из федерального бюджета в форме компенсации расходов по договорам, заключенным с российскими лизинговыми компаниями.