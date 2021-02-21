В Амурской области выдали более 7,5 тыс. участков по программе "Дальневосточный гектар"

ТАСС, 21 февраля. Число земельных участков в Амурской области, выданных по программе "Дальневосточный гектар" с начала его действия, превысило 7,5 тыс. Об этом сообщается в воскресенье на сайте правительства региона.

"В этом году в Приамурье оформили уже почти 50 "дальневосточных гектаров". Всего более 7,5 тыс. бесплатных земельных участков на территории Амурской области выдали по программе "Дальневосточный гектар" с начала действия федеральной программы. 3,5 тыс. гектаров уже активно осваиваются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году в регионе оформили 848 "дальневосточных гектаров". "На безвозмездно полученных землях владельцы занимаются фермерским хозяйством, строят дома, развивают туризм. Наиболее известные примеры удачной реализации своих планов на "дальневосточном гектаре": выращивание в масштабных размерах клубники на территории Свободненского района, размещение на берегах Нижне-Бурейского водохранилища туристического объекта "Шамбала", на границе Свободненского и Шимановского районов - базы отдыха "Стривер", в Магдагачинском районе построен завод по производству древесного угля", - добавили в правительстве.

Кроме того, в Тамбовском районе амурчанин занимается разведением соколов и ястребов, в Серышевском районе построена ферма, на которой местные жители разводят лошадей и других животных. На территории Архаринского района инициативные владельцы гектаров возрождают село Татакан.

"Популярностью у амурчан пользуются Ивановский, Серышевский, Благовещенский, Свободненский районы. Здесь жители Приамурья больше всего взяли "дальневосточных гектаров". Основная деятельность на полученных участках - сельхозиспользование (более 60%). Около 10% выбирают участки под строительство жилого дома", - отмечается в сообщении.

Программа "Дальневосточный гектар" позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке. С марта 2019 года гектар могут получать и участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. По мнению вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, развитие программы будет стимулировать создание более 100 новых населенных пунктов в макрорегионе. Всего за время действия программы земельные участки в ДФО взяли свыше 85 тыс. человек.