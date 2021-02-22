Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с 12 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,15 %, до 74,19 рубля, курс евро опустился на 0,04%, до 89,85 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:30 мск курс доллара находился на уровне 74,55 рубля (+0,63%), евро рос до 90,25 рубля (+0,4%). Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 12 февраля 2021 года.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 1,03% - до $63,56 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,78% и торгуется на уровне $59,72 за баррель.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,04% и достигал 3447,57 пункта, а индекс РТС - на 0,06%, до 1466,66 пункта.

К 10:31 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3429,69 пункта (-0,48%), а РТС - на уровне 1450,86 пункта (-1,02%).