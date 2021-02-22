Кабмин упростил банкам доступ к участию в программе по выдаче льготной ипотеки

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, облегчающее российским банкам доступ к программе выдачи льготных кредитов в рамках "Семейной ипотеки". Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства РФ.

Ранее участниками программы могли стать только кредитные организации, которые успели подать заявки до распределения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы. Кроме того, перераспределение финансирования проходило внутри круга первоначальных участников. Новое постановление правительства отменяет данное ограничение.

"При перераспределении бюджета заявки на участие в программе смогут подавать новые кредиторы. Кроме того, функции оператора программы переданы от Минфина акционерному обществу "ДОМ.РФ" как единому институту развития в жилищной сфере. На его официальном сайте будет публиковаться информация о предстоящем перераспределении средств в рамках программы и о начале приема заявок от новых банков", - говорится в сообщении кабмина.

Программа "Семейная ипотека" появилась в 2018 году по поручению президента Владимира Путина. По условиям программы заемщикам гарантируется ставка по кредиту на покупку дома или квартиры не более 6%.

Получить льготную ипотеку могут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Кредиты по программе также доступны семьям с одним ребенком, если у него есть инвалидность. Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство.