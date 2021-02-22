ЕС выделил на проект реактора ITER €5,61 млрд на 2021-2027 годы

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Совет ЕС в понедельник утвердил финансирование со стороны Евросоюза проекта международного экспериментального термоядерного реактора ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) в размере €5,61 млрд на период 2021-2027 годы. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.

"Совет одобрил решение по продолжению финансирования со стороны ЕС проекта ITER в текущем семилетнем бюджетном периоде 2021-2027 годов. Европейский вклад в этот проект на этот период составит €5,61 млрд в текущих ценах", - говорится в заявлении.

Проект ITER является крупнейшим международным научно-исследовательским проектом в сфере ядерной физики, который был запущен еще в 80-х годах прошлого века с целью достижения фундаментального прорыва в сфере термоядерных и плазменных технологий и создания рабочего прототипа термоядерного реактора. Он создан на основе международного соглашения между Россией, США, ЕС, Японией, Китаем, Индией и Республикой Корея. В основу реактора положена разработанная российскими учеными установка токамак, которая считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Цель проекта - продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах.

Строительство реактора ведется с 2010 года в ядерном центре Кадараш на юге Франции близ Марселя. Первая плазма на реакторе ITER должна быть получена в 2025 году.