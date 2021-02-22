{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В "Аэрофлоте" и "России" заявили, что не эксплуатируют Boeing 777 с двигателями PW

Ранее Boeing направила рекомендацию всем авиалиниям приостановить полеты самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 после инцидента с аналогичным авиалайнером компании United Airlines
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Авиакомпании "Россия" и "Аэрофлот" не эксплуатируют самолеты Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000, сообщили ТАСС в пресс-службах авиакомпаний.

На эту тему

"Аэрофлот" не эксплуатирует самолеты Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"У нас нет самолетов с двигателями данного производителя", - отметили в пресс-службе "России" в ответ на запрос ТАСС.

Ранее компания Boeing направила рекомендацию всем авиалиниям приостановить полеты своих самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 после инцидента с аналогичным авиалайнером компании United Airlines.

Среди российских авиакомпаний самолеты Boeing серии 777 эксплуатируют "Аэрофлот", "Россия", Nordwind, Azur air, "Ираэро", следует из данных портала planespotters.net.

Теги
Россия
Приемка в эксплуатацию первого блока БелАЭС планируется в апреле-мае
Читать полностью