В "Аэрофлоте" и "России" заявили, что не эксплуатируют Boeing 777 с двигателями PW

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Авиакомпании "Россия" и "Аэрофлот" не эксплуатируют самолеты Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000, сообщили ТАСС в пресс-службах авиакомпаний.

"Аэрофлот" не эксплуатирует самолеты Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"У нас нет самолетов с двигателями данного производителя", - отметили в пресс-службе "России" в ответ на запрос ТАСС.

Ранее компания Boeing направила рекомендацию всем авиалиниям приостановить полеты своих самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 после инцидента с аналогичным авиалайнером компании United Airlines.

Среди российских авиакомпаний самолеты Boeing серии 777 эксплуатируют "Аэрофлот", "Россия", Nordwind, Azur air, "Ираэро", следует из данных портала planespotters.net.