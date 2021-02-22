Санду подписала соглашение с Еврокомиссией о финансовой помощи Молдавии на €15 млн

КИШИНЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду подписала соглашение с Еврокомиссией для получения финансовой помощи в размере €15 млн. Об этом информирует в понедельник пресс-служба администрации президента.

"Этот грант предоставляется, чтобы поддержать нас в борьбе с последствиями пандемии. Я буду настаивать на том, чтобы эти деньги были распределены в наиболее пострадавшие сектора: здравоохранение, сельское хозяйство, малый и средний бизнес", - цитирует главу республики пресс-служба.

После победы Санду на президентских выборах в ноябре прошлого года поддерживающая ее оппозиция вышла на акции протеста с требованием отставки правительства и роспуска действующего парламента. Это вынудило премьера Иона Кику покинуть свой пост, чтобы дать возможность переформатировать органы власти, однако переговоры политиков по этому вопросу зашли в тупик.

Ранее выдвинутая парламентом на пост премьера экс-министр финансов Мариана Дурлештяну сообщила о сложном финансовом положении республики. По ее словам, средства в государственном бюджете страны могут иссякнуть уже летом этого года. Она также напомнила, что в бюджете не предусмотрены средства на вакцинацию населения от коронавируса, которую власти планировали начать в феврале.