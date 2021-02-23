Эксперт: операторы мобильной связи вложат в ее развитие к 2025 году порядка $1,1 трлн

ШАНХАЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Операторы мобильной связи по всему миру к 2025 году вложат в развитие отрасли в общей сложности порядка $1,1 трлн. Об этом сообщил генеральный директор ассоциации GSMA Матс Гранрид, выступая во вторник на церемонии открытия Всемирного мобильного конгресса в Шанхае (Mobile World Congress Shanghai, MWC Shanghai).

Около 80% от общего объема соответствующих вложений в мировой рынок мобильной связи придется на инвестиции в развитие связи стандарта 5G. По словам Гранрида, к концу 2021 года сетью 5G будет обеспечено около одной пятой населения планеты. К настоящему времени, уточнил он, на мировом рынке уже представлено порядка 200 моделей различных мобильных устройств с 5G.

Генеральный директор ассоциации обратил внимание на стремительное развитие инфраструктуры для связи пятого поколения в Китае. По его словам, ожидается, что к 2025 году около половины всех мобильных соединений в Китае будет осуществляться за счет связи с 5G.

Участие в конгрессе, который будет проходить до 25 февраля, примут свыше 200 экспонентов из телекоммуникационной индустрии. MWC Shanghai станет первым конгрессом, который пройдет в режиме офлайн с момента начала вспышки коронавируса нового типа в прошлом году. MWC проходит ежегодно в Барселоне, Лос-Анджелесе и Шанхае. Конгресс 2020 года в Шанхае был отменен из-за пандемии.

Всемирный мобильный конгресс организуется в различных странах Ассоциацией GSM (GSMA), которая представляет интересы игроков мобильного сектора и объединяет свыше 750 операторов из порядка 400 компаний в общую индустриальную экосистему. В их числе производители мобильных телефонных устройств и программного обеспечения, поставщики оборудования и интернет-компании, а также представители смежных отраслей индустрии. Штаб-квартира ассоциации находится в Лондоне.