CNN: вождь индейцев чероки потребовал от компании Jeep не использовать название народа

ТАСС, 23 февраля. Вождь проживающего в США индейского народа чероки Чак Хоскин-младший потребовал от компании Jeep прекратить использовать наименование народа в названии автомобилей Jeep Grand Cherokee и Jeep Cherokee. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN.

"Я думаю, что в этой стране мы живем в такое время и в такую эпоху, когда настала пора и корпорациям, и спортивным командам перестать использовать коренные американские наименования, изображения и названия талисманов для их продукции <...>. Я не сомневаюсь в их добрых намерениях, но нам не делает чести, когда наше имя приклеено на борт автомобиля", - заявил Хоскин-младший.

В свою очередь представители компании отметили, что наименования автомобилей тщательно отбираются и оберегаются в течение долгих лет, чтобы чтить и почитать коренные американские народы за их благородство, доблесть и гордость. "Мы как никогда ранее готовы вести уважительный и открытый диалог с вождем народа чероки Чаком Хоскиным", - добавили в компании.

Однако Хоскин подчеркнул, что не существует никаких условий, при которых было бы приемлемо использование компанией наименования племени. "Это самое ценное, что у нас есть. Это часть нашей идентичности", - подчеркнул он.

Согласно данным телеканала, автомобили марки Jeep Cherokee выпускались с 1974 по 2001 год, производство автомобилей под таким названием возобновилось в 2013 году. В 1993 году появилась модель Jeep Grand Cherokee.