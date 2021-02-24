В Счетной палате оценили устойчивость экономики России в 2020 году

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российская экономика в 2020 году оказалась более устойчивой, чем ожидали эксперты и международные организации, говорится в аналитической записке Счетной палаты об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - декабрь 2020 года.

"Российская экономика показала достаточную устойчивость в течение кризисного 2020 года. Эксперты и международные организации ожидали более пессимистического развития ситуации", - отмечается в документе.

По оценкам ведомства, российская валюта также оказалась более устойчива к колебаниям цен на нефть, чем в период кризиса 2014-2016 годов.

"В 2020 году рубль показал большую устойчивость и независимость от колебаний нефтяного рынка, чем во время кризиса 2014-2016 годов. Определенную поддержку курсу национальной валюты оказало действие бюджетного правила, способствующее снижению корреляции между курсом национальной валюты и ценами на нефть", - поясняют в Счетной палате.

Курс рубля в прошлом году в значительной мере зависел от геополитических факторов, денежно-кредитной политики, а также от слабых показателей платежного баланса, отмечают аналитики.

Инвестиции в госкорпорации

Российские госкорпорации в 2020 году получили 7,3 млрд рублей доходов от инвестирования свободных средств, совокупный объем которых на конец года составил около 202 млрд рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты.

"Общий объем временно свободных средств государственных корпораций и государственной компании по состоянию на 1 января 2021 года составил порядка 202 млрд рублей. При этом доходы государственных корпораций и государственной компании от инвестирования временно свободных средств за 2020 год составили около 7,3 млрд рублей", - отмечает ведомство.

По данным Счетной палаты, в 2019 году доходы госкорпораций от инвестирования временно свободных средств составили 8,4 млрд рублей, на 1 января 2020 года их объем составил 184 млрд рублей.