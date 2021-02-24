В Белоруссии заморозили цены на социально значимые товары

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство Белоруссии приняло постановление о недопущении с сегодняшнего дня повышения цен на социально значимые товары. Документ, подписанный премьер-министром Романом Головченко, опубликован в среду на национальном правовом интернет-портале.

Постановлении принято "в целях стабилизации ценовой ситуации на социально значимые товары первой необходимости и насыщения ими потребительского рынка". Совмин предписал компаниям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, ввоз, реализацию таких товаров в Белоруссии, "не допускать повышения цен с даты вступления в силу настоящего постановления (с 24 февраля - прим. ТАСС) по 28 февраля 2021 года по сравнению с ценами, действовавшими на 24 февраля 2021 года".

В перечень социально значимых вошли 62 продуктовые позиции из категорий: крупы, мучные, мясные, рыбные и молочные продукты, яйца, масло растительное, овощи-фрукты, чай, кофе, соль и сахар. В списке также мыло, бумага туалетная, салфетки, подгузники, гигиенические пакеты, спички. Заморожены цены на 50 видов лекарств.

В постановлении говорится, что с 1 марта изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать 0,2% в месяц к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца. Повышение цен выше установленного предела допускается только по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.