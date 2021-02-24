Эксперты: оптовые цены на подсолнечник снизились на 2-5 тыс. рублей за тонну за неделю

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Оптовые цены на подсолнечник в России в среднем уменьшились на 2 тыс. рублей за тонну за неделю. Об этом говорится в материалах аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"На прошлой неделе закупочные цены у большинства маслозаводов на подсолнечник резко упали. Переработчики существенно снизили цены - на 2-5 тыс. рублей за тонну, а в некоторых случаях еще больше. Покупатели объясняют это тем, накопили запасы на несколько месяцев вперед. Средние цены на подсолнечник упали на 2 075 рублей до 43 200 рублей за тонну (без НДС)", - отмечают эксперты.

В "Совэконе" пояснили, что это первое снижение цен на подсолнечник в текущем году, до этого котировки неуклонно росли вслед за мировыми и российскими ценами на масло. Уровень цен в 45 275 рублей за тонну, достигнутый в середине февраля, был рекордным. Аналитики также сообщили о том, что цены на подсолнечное масло на прошлой неделе выросли на 325 рублей до 99 825 рублей за тонну (без НДС), чему способствовало укрепление экспортных котировок. Экспортные цены подскочили на $75, до $1 355 за тонну на фоне более высоких котировок на другие масла и растущей нефти.

По данным экспертов, рынок приближается к максимумам сезона 2010-2011 годов. В "Совэконе" полагают, что расхождение между динамикой цен на подсолнечник и масло выглядит странным на фоне низких запасов подсолнечника в стране после скромного урожая и рекордных темпов переработки в первые месяцы сезона. "Либо переработчики опасаются введения экспортной пошлины на масло, либо это очередная попытка продавить внутренний рынок подсолнечника. Мы считаем, что второй вариант более вероятен", - говорится в сообщении.

При отсутствии новостей об экспортной пошлине можно ожидать скорого разворота рынка подсолнечника, который имеет неплохие шансы еще обновить ценовые рекорды в текущем сезоне, добавили в "Совэконе".