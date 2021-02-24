Путин подписал закон о штрафах за цензуру российских СМИ в интернете

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает крупные штрафы за несоблюдение закона об устойчивом интернете и нарушение прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Законом вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Игнорирование владельцами сайтов и других ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, на юридических лиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей. Повторный отказ выполнить требования властей повлечет кратное увеличение штрафов. В частности, гражданам придется в этом случае заплатить штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, должностным лицам - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, юридическим лицам - от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Документ вводит санкции за нарушение ранее принятого закона, который наделил Роскомнадзор правом блокировать или замедлять трафик интернет- ресурсов, допускающих дискриминацию в отношении российских СМИ. Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего подобную дискриминацию. После присвоения этого статуса нарушителю выносится соответствующее предупреждение. Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы - YouTube, Facebook и Twitter.

Также закон определяет, что нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора "технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования" в РФ интернета и сетей связи общего пользования влечет за собой административный штраф для должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей". За повторное нарушение в течение года штраф для должностных лиц может составить до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 100 тыс. рублей, а для юрлиц - до 1 млн рублей.

Кроме этого, отказ оператора связи установить или применять положенные по закону технические средства контроля за соблюдением требований законодательства об ограничении доступа к информации влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс., на ИП - от 30 тыс. до 50 тыс., на юрлиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. За повторное неисполнение требований в течение года также предусмотрены повышенные штрафы - до 1 млн рублей.

Если собственник или иной владелец технологической сети связи не выполнит требования органов, уполномоченных вести оперативно-разыскную деятельность или обеспечивать безопасность РФ, и не примет меры, которые блокируют "раскрытие организационных и тактических приемов" таких органов, то ему будет грозить административная ответственность. Штраф для граждан в этих случаях составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафы будут значительно увеличены. Для граждан - до 30 тыс., для должностных лиц - до 500 тыс., для юридических лиц - до 6 млн рублей.

Защита персональных данных

Также закон ужесточает наказание за обработку персональных данных, если это не предусмотрено законодательством. Для граждан в этом случае штраф составит от 2 тыс. до 6 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. В настоящее время штрафы за такое правонарушение в два раза меньше.

В случае повторного нарушения граждане заплатят от 4 тыс. до 12 тыс. рублей, должностные лица - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, юридические лица - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.