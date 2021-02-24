Абрамченко поручила до 15 апреля обеспечить проведение аукциона на добычу крабов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству до 15 апреля 2021 года обеспечить проведение аукциона на добычу глубоководных крабов. Об этом говорится в протоколе заседания комиссии правительства Российской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

"Росрыболовству обеспечить проведение аукциона в электронной форме по продаже права на заключение договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в отношении лота, по которому не поступило ни одной заявки, и о результатах доложить в правительство Российской Федерации", - говорится в документе.

Так называемые крабовые аукционы были проведены в октябре 2019 года. Их итогами стало распределение квот добычи в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах. Сумма по 35 разыгранным лотам составила 142,4 млрд рублей. Шесть лотов остались нераспределенными. Впоследствии они три раза выставлялись на новые аукционы, но не были реализованы из-за отсутствия заявок.

Вице-премьер также дала ряд поручений, связанных с целесообразностью сохранения процедуры лицензирования вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза живых водных биологических ресурсов за исключением морских млекопитающих. В частности, Минэкономразвития, Минсельхозу, Минпромторгу, ФТС и ФСБ поручено обратить внимание на очередное неисполнение поручения по этому вопросу и отсутствие согласованной позиции заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Им также поручено представить до 15 февраля 2021 года в правительство Российской Федерации согласованную позицию о целесообразности внесения изменений в решение Коллегии Евразийской экономической комиссии "О мерах нетарифного регулирования" в части отмены лицензирования вывоза живых водных биологических ресурсов (за исключением морских млекопитающих) с таможенной территории Евразийского экономического союза при обеспечении достаточных мер государственного контроля в целях недопущения экспорта незаконно добытых (выловленных) водных биологических ресурсов.

ФТС России поручено оперативно представить в правительство доклад о возможных рисках отмены процедуры лицензирования вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза живых водных биологических ресурсов (за исключением морских млекопитающих) с указанием конкретных примеров выявленных нарушений с использованием данного механизма.