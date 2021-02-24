Власти Тульской области создали новые подразделения для развития экономики и инноваций

ТУЛА, 24 февраля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли, а также комитет по науке и инноватике создали в экономическом блоке правительства Тульской области. Это необходимо для развития инновационных отраслей, процессов цифровизации экономики и реализации наукоемких проектов, сообщил губернатор Алексей Дюмин на оперативном совещании в правительстве региона.

"Президент поставил перед регионами задачу совершить технологический прорыв. <...> Нужно усилить работу по цифровизации нашей экономики, развитию инновационных отраслей и реализации наукоемких проектов. С учетом того, что для комплексного решения этих задач региону нужны новые нестандартные подходы, в структуру и руководящий состав правительства Тульской области внесены изменения", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

В пресс-службе отметили, что по аналогии с федеральным правительством в регионе создано министерство промышленности и торговли, его возглавит Вячеслав Романов, руководивший ранее комитетом по предпринимательству и потребительскому рынку. Министерство обеспечит взаимодействие крупных предприятий с малым и средним бизнесом для реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Комитет по науке и инноватике создали для координации научной работы на предприятиях, в вузах и научных организациях региона. "Кроме того, комитет будет координировать деятельность Научно-образовательного центра "ТулаТех" и инновационного центра "Композитная долина". Комитет возглавит Антон Емельяненко. Антон Андреевич работал в правительстве Тульской области в 2016 году, был одним из авторов программы развития региона", - отметили в пресс-службе.

Дюмин поставил задачу обновленному экономическому блоку правительства - начать формирование программы развития Тульской области до 2026 года, проект документа должен быть представлен до конца апреля. "Губернатор подчеркнул, что после определения стратегических направлений обязательно нужно провести обсуждение программы вместе с жителями", - добавили в пресс-службе.