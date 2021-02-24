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"Норникель" частично приостановил работу рудников "Октябрьский" и "Таймырский"

При производстве горнопроходческих работ проступили грунтовые воды, организованы работы по ликвидации подтопления

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. "Норникель" временно частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский" из-за подтопления, говорится в сообщении компании.

"Норильский никель" частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский". 12 февраля при производстве горнопроходческих работ было зафиксировано поступление естественных грунтовых вод в горной выработке рудника "Октябрьский" на горизонте минус 350 м. В связи с увеличением водопритока к комплексам водоотлива рудника "Октябрьский", а также руководствуясь правилами техники безопасности и действующим законодательством, компания приняла решение о временной частичной приостановке работы рудника, до прекращения его подтопления", - сказано в сообщении.

В настоящее время компания организовала работы по ликвидации подтопления. Последствия частичной приостановки рудников на прогноз производства металлов "Норникеля" будут оценены после окончания работ.

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