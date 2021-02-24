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ЦБ рекомендовал банкам активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничества

В частности, регулятор рекомендует банкам использовать все имеющиеся в их арсенале ресурсы, чтобы охватить максимальное количество клиентов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Банк России рекомендовал кредитным организациям активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничества, говорится в сообщении регулятора.

"Граждане должны четко знать, что нельзя сообщать посторонним лицам свои персональные данные, данные банковской карты, пароль из СМС, секретные слова. Разглашение этой информации может привести к хищению денег", - подчеркивают в ЦБ.

В частности, регулятор рекомендует банкам использовать все имеющиеся в их арсенале ресурсы, чтобы охватить максимальное количество клиентов и уделить особое внимание доступности информации для людей с ограниченными возможностями.

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