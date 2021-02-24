Счетная палата ожидает более полного исполнения федерального бюджета в 2021 году

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Счетная палата ожидает в 2021 году более полного исполнения федерального бюджета, написал на своей странице в Facebook глава ведомства Алексей Кудрин.

"В последнее время правительство значительно усилило контроль за дисциплиной, поэтому ждем в этом году более полного исполнения бюджета", - отметил он.

По словам главы Счетной палаты, в 2020 году в связи с пандемией произошел рост бюджетных расходов, при этом доля неисполненных расходов снизилась.

"Расходы значительно увеличены в связи с мерами противодействия пандемии и экономическому кризису, поэтому доля неисполненных расходов снизилась к размеру бюджета. В целом уровень исполнения бюджета вырос по сравнению с 2019 годом", - написал Кудрин.

Ранее Счетная палата опубликовала Оперативный доклад об исполнении федерального бюджета за 2020 год. В нем отмечалось, что уровень исполнения расходов федерального бюджета составил 95,7% показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения 2019 года на 1,5 процентного пункта. Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1 трлн 20,9 млрд рублей, что сопоставимо с объемом неисполненных ассигнований за 2019 год.