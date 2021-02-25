Торги на бирже Гонконга открылись ростом индекса Hang Seng на 1,53%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 февраля. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в четверг открылись повышением котировок вслед за крупным спадом предыдущего дня. Индекс Hang Seng поднялся на 455 пунктов (1,53%) и достиг значения 30 174, свидетельствуют данные этой площадки.

Растут в цене активы, связанные с сырьевым сектором, автомобильной промышленностью, финансами. На 7,7% подорожали акции золотодобывающего предприятия Zijin Mining, на 4,7% - китайской нефтегазовой корпорации CNOOC.

Котирующиеся в Гонконге акции российского алюминиевого гиганта "Русал" укрепились на 2,6% - до 4,34 гонконгских доллара за бумагу ($0,56).

В то же время рынок пока не отыграл потери предыдущего дня. В среду индекс Hang Seng обрушился на 3% на фоне неожиданного решения властей поднять ставку гербового сбора, взимаемого при купле-продаже акций, на 30% - с нынешних 0,1% до 0,13% от суммы каждой сделки для пополнения доходов правительства в условиях дефицита бюджета. Оператор биржи выразил разочарование в связи с нововведением, но добавил, что относится к этому "с пониманием". В предыдущий раз ставка гербового сбора на фондовом рынке поднималась в 1993 году.