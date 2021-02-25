Власти Камчатки увеличили доходы и расходы краевого бюджета на 2021 год

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Изменения в бюджет Камчатского края на 2021 год приняты региональным парламентом: доходы региона увеличились на 15 млрд рублей, расходы - на 16,4 млрд, сообщает в четверг пресс-служба краевого Заксобрания.

"Доходы краевого бюджета увеличились на 15 млрд рублей и составили более 94 млрд 513 млн рублей. Расходы краевого бюджета увеличены на 16,4 млрд рублей [и составили также 94 млрд 513 млн рублей]. Поступившие средства в том числе предназначены на компенсацию энергоснабжающим организациям в связи с разницей в тарифах на электроэнергию, на переселение граждан из аварийного жилья. Кроме того, дополнительные средства направят на софинансирование региональных программ: по модернизации первичного звена здравоохранения, обеспечению горячим питанием учащихся начальных классов. Также в краевом бюджете на 2021 год запланированы 201 млн рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального парламента ТАСС пояснили, что, несмотря на расхождения в доходной и расходной частях, бюджет Камчатки является бездефицитным и сбалансированным, так как на начало 2021 года в бюджете образовался излишек в размере 1,4 млрд рублей.

24 ноября 2020 года власти Камчатки приняли бездефицитный бюджет на 2021 год, и доходы, и расходы которого были запланированы в объеме 78 млрд рублей. Согласно главному финансовому документу края, почти миллиард рублей из заложенных в бюджет средств направят на обеспечение доступным и комфортным жильем населения, около полумиллиарда рублей - на развитие транспортной инфраструктуры полуострова, примерно 850 млн рублей - на модернизацию первичного звена здравоохранения. 100 млн рублей должна получить рыбоперерабатывающая отрасль, более 710 млн направят на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования, социальные выплаты безработным, порядка 70 млн - на поддержку коренных малочисленных народов Камчатки.