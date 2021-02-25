Число частных инвесторов на Мосбирже с начала года достигло 10 млн

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Число частных инвесторов c брокерскими счетами на Московской бирже с начала года выросло на 1,2 млн человек и достигло 10 млн. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Отмечается, что за прошлый год брокерские счета открыли 5 млн человек - больше, чем за все предыдущие годы. За последние шесть лет число частных инвесторов на Московской бирже выросло в 10 раз.

"Появление внутреннего инвестора важно для всей экономики, так как расширяет возможности российских компаний привлекать капитал на развитие бизнеса", - отметил председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

Как говорится в пресс-релизе торговой площадки, частные инвесторы обеспечивают значительную часть оборотов на рынках биржи. Их доля в объеме торгов акциями - 42%, облигациями - 10,5%, деривативами - 42%, валютой - 14%.

Всего на Московской бирже физлицами открыто свыше 16 млн брокерских счетов. Лидеры по количеству открытых счетов частных инвесторов - Сбербанк (4,2 млн), Тинькофф банк (4,19 млн), ВТБ (1,23 млн), БКС (630 тыс.), Альфа-банк (560 тыс.).