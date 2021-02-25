S7 откроет грузопассажирские рейсы в Катанию, Пулу, Дубровник и Неаполь

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 в апреле-июне откроет грузопассажирские рейсы в итальянские Катанию и Неаполь, а также в хорватские Пулу и Дубровник, говорится в сообщении перевозчика.

"В соответствии с разрешением Росавиации S7 Airlines открыла продажу на еженедельные рейсы из Москвы в города Хорватии (Дубровник, Пула) и Италии (Катания, Неаполь). К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений", - отмечается в сообщении.

Полеты в Катанию начнутся с 20 апреля, Пулу - с 25 апреля, Дубровник - с 26 апреля, Неаполь - с 7 июня.

Перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство, напоминают в S7.

Ранее S7 уже открыла грузопассажирские рейсы во Францию (Париж и Ницца), Испанию (Аликанте, Барселона, Малага), Италию (Верона, Рим, Милан, Ольбия, Пиза, Бари), Германию (Дюссельдорф, Мюнхен), Австрию (Вена), Болгарию (Бургас), Грецию (Салоники), на Кипр (Ларнака).