Акции "Норникеля" снижаются на 5% в ходе торгов на Мосбирже

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Стоимость акций "Норильского никеля" в ходе торгов на Московской бирже снизилась на 5,19% и в моменте достигала 23 556 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:21 мск.

По состоянию на 11:25 мск котировки компании снижались уже на 5,82%, до 23 400 руб. за бумагу.

Котировки компании снижаются на фоне новостей о том, что "Норникель" частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский" из-за подтопления, а также на фоне обрушения здания дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики.

Норильская обогатительная фабрика ООО "Медвежий ручей" (дочерняя компания "Норникеля") запущена в эксплуатацию в 1948 году. Фабрика перерабатывает весь объем вкрапленных руд месторождения "Норильск-1", а также медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений, бедные обороты с Медного завода с получением никелевого и медного концентратов.