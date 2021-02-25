Чистая прибыль группы "Открытие" в 2020 году может превысить 43 млрд руб.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль группы "Открытие", по предварительной оценке, за 2020 год по МСФО составит 43,4 млрд руб. против 52,3 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщил журналистам глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.

"Несмотря на сложный год, чистая прибыль группы "Открытие" составила 43,4 млрд руб.", - сказал он, отметив, что это предварительная оценка. Задорнов добавил, что прибыль непосредственно банка с учетом внутригрупповых операций по итогам 2020 года составит 84,9 млрд руб.

Также банкир заявил, что "Открытие" планирует выплатить дивиденды за 2020 год, однако их размер будет определен позже.

Как следует из материалов кредитного учреждения, активы группы за 2020 год выросли на 6%, до 3,4 трлн руб. Доля проблемных кредитов по итогам прошлого года составила 54 млрд руб., это почти втрое ниже показателя 2017 года, когда банк был взят на санацию.

По итогам 2019 года группа "Открытие" получила чистую прибыль по МСФО на уровне 52,3 млрд руб., что в 1,5 раза превышало результат 2018 года.

О банке "Открытие"

Банк "Открытие" попал на санацию через подконтрольный Банку России Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года. В январе 2019 года к нему был присоединен санируемый Бинбанк.

Летом прошлого года регулятор обьявил о завершении санации "Открытия". Тогда в пресс-службе банка отметили, что он успешно реализовал все задачи, которые предусматривает план финансового оздоровления, и работает полностью на рыночных условиях. В июне 2020 года глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала реалистичным сроком продажи банка "Открытие" весну 2022 года. В настоящее время кредитная организация занимает восьмое место по размеру активов среди российских банков.