Минэнерго разработало нормативы испытаний энергооборудования для ввода и эксплуатации

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ разработало проект приказа, который определяет периодичность, объем и нормы испытаний электрогенерирующего оборудования для его ввода и эксплуатации. Соответствующий документ опубликован в четверг на портале нормативно-правовых актов.

"В проекте определены периодичность, объем и нормы испытаний генераторов, электродвигателей, трансформаторов, выключателей и другого электрооборудования, которыми следует руководствоваться при вводе электрооборудования в работу и в процессе его эксплуатации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что проект предусматривает проведение как традиционных, так и современных испытаний энергооборудования. При этом проведение последних не предполагает вывод оборудования из эксплуатации для проведения проверок.

"В настоящее время периодичность, объем и нормы испытаний электрооборудования законодательно не регламентированы", - утоняется в документе.