Оборот предприятий торговли и услуг в Москве составил 920 млрд рублей в январе

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Общий оборот предприятий торговли и услуг Москвы составил 920 млрд рублей в январе, что на 9,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельным отношениям.

"Экономика столицы демонстрирует стабильное восстановление прошлогодних показателей в большинстве сфер. Так, в январе общий оборот предприятий торговли и услуг составил 920 млрд рублей - это на 9,3% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Столичной экономике удалось преодолеть кризисный момент. Большинство бизнес-отраслей уже вышли на докризисные показатели или даже превысили их", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

По его словам, например, оборот компаний, работающих в сфере торговли и услуг, вырос с 1 по 23 февраля на 19,3% по сравнению с прошлогодними показателями. В частности, оборот предприятий торговли вырос на 21,9%, а предприятий сферы услуг - на 17,4%. Однако некоторые отрасли - сфера общественного питания, гостиничного бизнеса, культуры и спортивных развлечений выходят из кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, с большими потерями. Так, в сфере гостиничного бизнеса пока наблюдается половинная загрузка от показателей прошлого года.

При этом заммэра отметил, что гостиничный бизнес вернется к прежним показателям, когда будут сняты ограничения по передвижениям. Оперативному восстановлению экономики поспособствовали различные меры поддержки. Город освободил торговые центры и предприятия торговли на период простоя от уплаты имущественных взносов, выделил предпринимателям компенсационные гранты. На сегодняшний момент сумма полученных льготных кредитов превышает 95 млрд рублей.

Ранее заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова сообщила, что для субъектов малого предпринимательства на весь текущий год также будут сохранены льготные ставки по кредитам. А именно они помогли 98% представителям бизнеса сохранить занятость. Кредиты на поддержку занятости в целом оказались самой востребованной мерой поддержки в период пандемии - программы ФОТ.0 (1,2 млн поддержанных рабочих мест) и ФОТ 2.0 (5,3 млн поддержанным рабочих мест).

Также на 2021 год будет сохранен мораторий на проверки для малого бизнеса, меры поддержки для производителей и продавцов подакцизных товаров, а также либерализация требований к заемщикам РГО и МФО. Кроме того, продолжает действовать льготная программа кредитования МСП, в рамках которой с 2021 года была снижена предельная ставка до 7% и продлены либерализованные требования заемщикам.