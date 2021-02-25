МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может оштрафовать Совкомбанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты. Штраф может составить от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"ФАС выдала банку предписание о прекращении нарушения, в отношении него также готовится к возбуждению дело об административном правонарушении. Согласно КоАП РФ, штраф может составить от 300 до 500 тыс. рублей", - говорится в пресс-релизе.

В ФАС пояснили, что в службу обратился гражданин с жалобой на распространение рекламы кредитной карты "Халва" от Совкомбанка на одном из российских телеканалов. В рекламе демонстрируется сцена, в которой сотрудник банка предлагает клиентам кредит под низкую ставку. В конце ролика крупным шрифтом сообщается привлекательная для потребителя информация о том, что кредит выдается до 1 млн рублей с возвратом процентов. При этом остальные условия кредита показаны в виде сноски внизу экрана, формат сноски не позволял потребителю прочитать этот текст.

В пресс-службе ФАС напомнили, что в соответствии с частью 3 статьи 28 Закона о рекламе, если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, определяющие полную стоимость кредита.