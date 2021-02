Facebook намерена инвестировать $1 млрд на поддержку индустрии новостей в течение трех лет

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Американская компания Facebook планирует израсходовать не менее $1 млрд на поддержку индустрии новостей в предстоящие три года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в блоге вице-президента по глобальной политике и коммуникациям этой компании Ника Клегга.

Комментируя урегулирование конфликтной ситуации с властями Австралии, Клегг заверил, что Facebook всячески ратует за налаживание партнерских отношений с новостными изданиями. "Поэтому мы инвестируем $600 млн на поддержку индустрии новостей с 2018 года и планируем инвестировать еще не менее $1 млрд [на эти же цели] в течение предстоящих трех лет", - информировал он.

Вице-президент Facebook напомнил, что американская компания в прошлом месяце объявила о договоренностях по плате за контент, размещаемый на страницах соцсети таких британских СМИ, как The Guardian, The Daily Telegraph, Financial Times, Daily Mail, Sky News и других. Аналогичные соглашения были достигнуты с американскими новостными изданиями, активные переговоры ведутся со СМИ Германии и Франции.

Как отметил Клегг, в основе конфликтной ситуации в Австралии лежит "фундаментально ложное понимание характера взаимоотношений между Facebook и СМИ". "Именно новостные издания решают делиться материалами в соцсетях или предоставлять эти материалы для дальнейшего распространения, так как это окупается. Поэтому на их сайтах есть инструменты, побуждающие читателей делиться историями. При нажатии на ссылку в Facebook читатель переходит с этой платформы на сайт издателя", - уточнил представитель американской компании, добавив, что в прошлом году она в Австралии набрала примерно 5,1 млрд таких переходов оценочной стоимостью 407 млн австралийских долларов (более $325 млн).

18 февраля Facebook отключила функции публикации, просмотра и распространения местных и международных новостей для всех пользователей в Австралии из-за намерения правительства страны внедрить кодекс ведения переговоров для СМИ. Однако к 23 февраля глава Facebook Марк Цукерберг и главный казначей Австралии Джош Фрайденберг достигли соглашения, в результате чего австралийское правительство внесло в кодекс ряд поправок, а американская компания согласилась принять его условия и оплачивать новости австралийских СМИ.

Кодекс ведения переговоров для СМИ и цифровых платформ, предложенный властями Австралии для устранения переговорного дисбаланса между местными медиакомпаниями и цифровыми гигантами Google и Facebook, был одобрен австралийским федеральным парламентом 25 февраля.